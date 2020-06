Kirchhorst

Diebe haben am Wochenende in Kirchhorst eine Klimaanlage vom Dach eines Wohnwagens gestohlen. Laut Polizei drangen die Täter zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, auf das Gelände eines Caravanhandels an der Ecke Steller Straße/Großhorst ein, indem sie den Maschendrahtzaun zerschnitten. Dann kletterten sie auf das Dach eines Wohnwagens, der direkt am Zaun stand. Sie schraubten die Klimaanlage ab und nahmen sie mit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro

Schwerer als der Verlust der rund 2000 Euro teuren Klimaanlage wiegt für die Caravanhändlerin der Schaden am 30.000 Euro teuren Neufahrzeug. Die Täter schoben die schwere Anlage kurzerhand über das Dach des Wohnwagens zu der Stelle, wo sie über einen Fahrradträger einigermaßen bequem absteigen konnten. Dabei hinterließen sie Kratzer und Beulen im Dach. „Spachteln kann man so was nicht“, sagt die Händlerin auf Nachfrage. Die Dachreparatur dürfte rund 8000 Euro kosten – plus die 2000 Euro für die neue Klimaanlage.

Für die Händlerin bedeutet der Diebstahl einen neuerlichen Tiefschlag. Immer wieder waren in den vergangenen Jahren Wohnwagen vom Gelände gestohlen worden. Erst vor wenigen Tagen hatte das Amtsgericht Burgwedel zwei Männer aus Ostwestfalen wegen eines versuchten Diebstahls im Januar 2019 in einem besonders schweren Fall zu Geldstrafen verurteilt. Für den Richter bestand kein Zweifel, dass die beiden versucht hatten, einen Wohnwagen vom Grundstück der Händlerin in Kirchhorst zu stehlen. Ihr Gelände hat die Frau mittlerweile auf vielfältige Art gegen Diebe gesichert. „Mehr kann ich nicht machen“, sagt sie.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel zu melden.

Von Frank Walter