Kirchhorst

Richtig fette Beute machten Diebe am vergangenen Wochenende in Kirchhorst: Zwischen Freitag, 26. Juli, 14.30 Uhr, und Montag, 29. Juli, 3.30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Sattelzugmaschinen aus einer Firmenhalle an der Maurerstraße. Die unbekannten Täter brachen die Zugangstür zu dem Gebäude im Industriegebiet auf und verschwanden mit den Fahrzeugen der Marke Scania. Zudem fehlen zwei Auflieger der Marke Schmitz. Einer von ihnen war mit 2,5 Tonnen Stahl beladen. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit 255.000 Euro an. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer