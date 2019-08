Altwarmbüchen

Mehrere Leitern haben Unbekannte zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Montag, 9 Uhr, vom Gelände eines Baumarkts an der Ernst-Grote-Straße in Altwarmbüchen gestohlen. Sie brachen dazu die Vorhängeschlösser der Regalfächer im Außenbereich des Geschäftes auf und entwendeten diverse Leitern. Den Wert der Beute gibt die Polizei mit 1650 Euro an. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, sollen sich mit der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 in Verbindung setzen.

Von Sandra Köhler