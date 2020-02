Kirchhorst

Unbekannte Diebe haben in Kirchhorst einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem frei zugänglichen Firmengrundstück an der Sattlerstraße geparkt. Sowohl an den Türen als auch am Heck des Pritschenwagens befanden sich blaue Firmenaufkleber.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr. Die Polizei gibt den Zeitwert des Mercedes mit 25.000 Euro an und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer