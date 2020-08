Isernhagen

Diebe haben am Donnerstag zwischen 9 und 10.15 Uhr drei Rücksäcke aus einem weißen Citroën-Transporter gestohlen. Darin befanden sich nach Angaben des Polizeikommissariats Großburgwedel ein Handy und persönliche Gegenstände. Der Wagen stand unverschlossen auf dem Obi-Parkplatz an der Opelstraße in Altwarmbüchen.

Zudem stahlen offensichtlich die selben Täter zwei Rucksäcke aus einem orangefarbenen VW-Kastenwagen, der ebenfalls dort geparkt war. Bei dem Wagen war das Seitenfenster geöffnet. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 350 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910.

Von Sebastian Stein