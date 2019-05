Altwarmbüchen

Nach mehreren Autodiebstählen in Fuhrberg und Großburgwedel haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Altwarmbüchen ein Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein blau-weißer VW T 6 an der Lessingstraße verschwunden. Das Fahrzeug war dort am Montagabend gegen 22 Uhr in einer Zufahrt zu einem kleineren Garagenhof abgestellt worden – am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr fehlte von ihm jede Spur.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei schätzt den Wert des Fahrzeuges auf rund 80.000 Euro und bittet jetzt um Zeugenhinweise. Wer auffällige Personen gesehen oder Geräusche im Tatzeitraum bemerkt hat, sollte sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Gemeindegebiet Isernhagen finden Sie hier.

Von Carina Bahl