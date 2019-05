Kirchhorst

Erneut haben Diebe in Isernhagen teure Werkzeuge gestohlen. Wenige Tage, nachdem Unbekannte auf einer Baustelle in H.B. zwei Container aufgebrochen und Beute für 5000 Euro gemacht haben, traf es diesmal einen Werkstattwagen an der Steller Straße in Kirchhorst. In Sichtweite der St.-Nikolai-Kirche verschwanden bereits in der Nacht zu Donnerstag aus einem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug Werkzeuge im Wert von knapp 2200 Euro. Auf einer Videoaufzeichnung sind um 2.49 Uhr zwei unbekannte Männer in dunkler Kleidung mit Schals und Käppis zu sehen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Frank Walter