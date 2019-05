Altwarmbüchen

Während die Bewohner im Obergeschoss schliefen, sind Einbrecher in der Nacht zu Sonnabend in ein Wohnhaus an der Kleiststraße in Altwarmbüchen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Unbekannten offenbar durch den nicht verschlossenen Wintergarten in das Gebäude ein. Die Tatzeit soll zwischen 1 Uhr nachts und 8 Uhr morgens gelegen haben. Die schlafenden Bewohner bekamen vom Einbruch nichts mit, entdeckten aber am Morgen, dass Geld, Scheckkarten und ein Smartphone verschwunden waren. Zum Wert des Diebesgutes kann die Polizei noch keine Aussage machen. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Diebe stehlen Mountainbike aus Gartenhaus an der Kleiststraße

Gleiches gilt für einen Diebstahl wenige Meter vom ersten Einbruchsobjekt entfernt. Ebenfalls an der Kleiststraße drangen Diebe zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr, in ein Gartenhaus ein, das laut Polizei nicht verschlossen war. Die Täter ließen ein Mountainbike im Wert von 300 Euro mitgehen.

Weitere Meldungen zu Polizei- und Feuerwehreinsätzen im Gemeindegebiet Isernhagen finden Sie hier.

Von Carina Bahl