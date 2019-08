Kirchhorst

Böse Überraschung für einen Trike-Fahrer in Kirchhorst: Unbekannte haben am Sonntag zwischen 14 und 19.50 Uhr gewaltsam den Kofferraum des dreirädrigen Motorrads geöffnet, das auf dem Grünstreifen an der Kreisstraße 112/ Steller Straße in Höhe des Kirchhorster Sees geparkt war. Die Täter erbeuteten eine schwarz-graue Motorradjacke der Marke Vanucci im Wert von 420 Euro. Die Polizei, die nun wegen schweren Diebstahls ermittelt, bittet um Zeugenhinweise an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter