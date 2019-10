Kirchhorst

Auf einen Kettenbagger hatten es unbekannte Täter in Kirchhorst abgesehen. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagfrüh, 6 Uhr, Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Kollberg in Kichhorst. Dort brachen sie die Tür- und Zündschlösser von drei abgestellten Baggern auf und versuchten diese zu stehlen.

Einbrecher scheitern am Wall um das Gelände

Obwohl die Maschinen allesamt über Kettenantrieb verfügten, gelang es den Einbrechern nicht, mit den Baggern den Wall zu überwinden, der das Gelände umschließt. Sie gaben auf und verließen ohne Beute das Grundstück. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer