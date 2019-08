Isernhagen H.B./K.B

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Isernhagen H.B. und K.B. Teile aus zwei Autos ausgebaut und gestohlen. An der Dorfstraße nahe dem Kirchweg in K.B. traf es zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr einen Mercedes. Dort bauten die Diebe das Markenemblem aus dem Kühlergrill aus und nahmen es mit. Da im Stern Sensoren der Abstandsanzeige verbaut waren, beträgt der Schaden rund 2500 Euro.

Diebe bauen Lenkrad aus

Fast im selben Zeitraum – zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 9.20 Uhr – gelangten möglicherweise dieselben Täter an der Straße Auf der Heide in H.B. auf unbekannte Weise in den Innenraum eines BMW. Dann bauten die Täter das Lenkrad samt Airbag aus und nahmen es mit. Diesen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter