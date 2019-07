Altwarmbüchen

Unbekannte haben sich zwischen Mittwoch- und Freitagmorgen an der Jacobistraße in Altwarmbüchen an zwei Pkw-Anhängern zu schaffen gemacht. Von beiden Anhängern stahlen sie jeweils zwei Auffahrrampen. Außerdem schlitzen sie bei einem der Anhänger die Plane auf. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Sie sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden sollten.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter