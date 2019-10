Altwarmbüchen

Räuberischer Diebstahl im A2-Center in Altwarmbüchen: Ein 43 Jahre alter Mann hat am Sonnabendabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Shopping Mall Waren im Wert von 829 Euro in seinen Rucksack gesteckt. Diesen hatte er zuvor so präpariert, dass die Sicherungen am Ausgang des Geschäftes keinen Alarm auslösten.

Dieb schubst Ladendetektiv weg

Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl jedoch beobachtet und stellte den 43-Jährigen am Ausgang. Der Dieb schubste den Detektiv weg und versuchte davonzulaufen, jedoch vergeblich: Der Sicherheitsmann konnte ihn festhalten und der Polizei übergeben.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Da der 43-Jährige einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte er das Kommissariat nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Von Frank Walter