Isernhagen H.B

Mittlerweile kann man getrost von einer Diebstahlsserie sprechen: Denn wieder montierten unbekannte Täter Teile von einem BMW in Isernhagen ab. Es ist die vierte ähnlich gelagerte Fall in den vergangenen zehn Tagen. Dieser ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 10. März und Donnerstag, 12. März, am Haselhöfer Ring in Isernhagen H.B.. Entwendet wurde ein Abstandssensor aus der vorderen Stoßstange des Fahrzeugs. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 1000 Euro an und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer