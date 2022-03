Isernhagen

Von einer existenziell bedrohenden Situation sprechen Geschäftsführer von Logistik- und Transportdienstleistern angesichts der aktuellen Spritpreise für Diesel. Weil sich wegen langfristiger Vertragslaufzeiten keine schnellen Lösungen finden lassen, um die Finanzlücke zu verringern, fordern einige der Isernhagener Unternehmer jetzt eine Unterstützung vom Staat.

Kraftstoffpreis innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt

Längst hat der Dieselpreis die Zwei-Euro-Marke an den Zapfsäulen geknackt, und auch so mancher Autofahrer, der auf dem Weg zur Arbeit auf seinen Wagen angewiesen ist, spürt die Mehrbelastung im Familien-Etat. „Gerade wenn es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, trifft es die Privatleute auch hart“, sagt Marion Jähne vom gleichnamigen Logistik-Unternehmen. Allerdings könnten Private die Mehrbelastung über die Pendlerpauschale im Lohnsteuerjahresausgleich abrechnen. Diese Möglichkeit gebe es für Firmen nicht. Dabei treffe sie die Kostenexplosion umso mehr: Innerhalb von zwei Jahren habe sich der Preis für Kraftstoff auf gut 2,30 Euro pro Liter nahezu verdoppelt.

Dauernd neue Rekorde: Die Spritpreise in der Region Hannover steigen seit einigen Wochen deutlich. Quelle: Michael Thomas

Holger Döpke, Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition, verdeutlicht das Problem mit zwei weiteren Zahlen: Seit dem 1. März bis zu diesem Freitag sei der Dieselpreis um etwa 40 Prozent gestiegen, seit dem 1. Februar um circa 60 Prozent. „Ein Ende ist nicht abzusehen, weil sich die Preiswelle weiter hochschaukelt“, sagt der Unternehmer, nach dessen Angaben 40 Lastwagen von Isernhagen aus die Kunden im norddeutschen Raum, im Ruhrgebiet, dem Südwesten Deutschlands und in der Schweiz ansteuern. Lange Strecken also mit hohem Spritverbrauch.

Seit Tagen verhandelt der Unternehmer mit den Auftraggebern, um langfristig ausgehandelte Verträge akut anzupassen. Die Zeit dränge: „Wir bekommen jetzt von den Kunden den Preis, der sich am Januar-Preis orientiert“, sagt Döpke und fügt hinzu, der sogenannte Diesel-Floater betreffe die gesamte Logistik- und Speditionsbranche. Damit übernähmen die Firmen die massive Mehrbelastung und das könne, gebe es keine kurzfristige Lösung, dazu führen, dass einige Betriebe mit ohnehin dünnem Finanzpolster aufgeben müssten und sich der ohnehin knappe Frachtraum noch weiter reduziere. „Das können wir uns als Land wirtschaftlich nicht leisten“, mahnt Döpke, dessen Unternehmen seit 76 Jahren in Isernhagen agiert.

Spediteur fordert Absenkung der Mineralölsteuer

Dabei gehe es nicht nur um aktuelle und künftige Verträge, sondern auch um eine rückwirkende Unterstützung. „Denn die Preise steigen seit Tagen rasant an, das kann niemand auffangen.“ Er sehe die gesamte Branche in einer Zerreißprobe, die jedem Endverbraucher bewusst sein müsse. „Mir geht es nicht darum, mit Insolvenzen zu drohen, sondern die Dramatik zu beschreiben“, sagt der Unternehmer und plädiert für eine Absenkung der Mineralölsteuer. „Es ist ein kurzfristiges Instrument, quasi der Feuerlöscher beim Brand“, sagt Döpke. Mittel- und langfristig müssten Logistiker und Spediteure mit den Auftraggebern die neuen Konditionen verhandeln, mit höheren Kosten, die dann wiederum auch die Verbraucher an der Kasse spürten.

Auch Marion Jähne setzt auf Verhandlungen mit den Kunden. Ihr Unternehmen sei in und um Hannover tätig, es erhalte Aufträge für die Fahrten von Speditionen. Diese wiederum hätten Verträge mit Kunden abgeschlossen, mit einer längeren Laufzeit und ohne Berücksichtigung der höheren Kosten. „Deshalb müssen jetzt erst diese beiden Seiten reagieren, ehe wir davon profitieren können“, sagt sie und spricht von einer weiteren Verschärfung des Wettbewerbs beim sogenannten Verteilerverkehr.

Spediteur verkauft erste 40-Tonner

Im Fernverkehr, der alle Touren mit mehr als 150 Kilometer umfasst, agiert ein weiterer Isernhagener Spediteur, der namentlich nicht genannt werden möchte. Innerhalb der vergangenen Woche habe er von seinen 60 Fernzügen elf 40-Tonner verkauft, sagt der Unternehmer und bezeichnet die Lage für die Speditions- und Logistikbranche als existenziell bedrohend. Etwa 330.000 Liter Diesel im Monat habe er bis Anfang März für die Fahrten verbraucht, die unter anderem von den Seehäfen in Hamburg und Bremen zu Geschäften von Aldi Süd führten oder von Hamburg zu Edeka nach Offenburg. „Noch beschäftige ich 130 Mitarbeiter, doch ich werde um Entlassungen nicht herumkommen“, sagt er.

Schwer kalkulierbar: Durch die steigenden Spritpreise müssen Spediteure bei ihrer Preisgestaltung umplanen. Quelle: Uwe Anspach/dpa (Archiv)

Kein Unternehmer könne die Sprünge von mehreren Cent je Liter, die sich bei ihm monatlich zu vierstelligen Euro-Beträgen summierten, kompensieren. Er gehe davon aus, dass spätestens zu Ostern ein Bruch der Lieferketten drohe: „Wir fahren nicht mehr, und aus Polen und der Ukraine fehlen die Autos und die Fahrer.“ Sein Kollege Döpke spricht von gut 100.000 polnischen Fahrzeugen, die derzeit nicht unterwegs seien.

Umzugsunternehmen kann nicht alles neu kalkulieren

„Wir schauen aktuell, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Maximilian Menzel vom Umzugsunternehmen Dünnebeil. Die Firma arbeite unter anderem für Möbelhäuser, mit denen es Rahmenverträge und festgelegte Konditionen gebe. „Da sind die jetzigen Kosten noch nicht eingepreist worden“, sagt er und fügt hinzu, dass diese Touren bis zu 150 Kilometer lang sind und damit das Budget belasteten. Etwas anders gestalte sich die Situation bei reinen Umzügen: „Dort sind die Strecken kürzer und die Fahrzeuge stehen mehr“, sagt Menzel. Zudem könne das Unternehmen bei neuen Aufträgen die höheren Kosten von vornherein veranschlagen, weil die Laufzeiten deutlich kürzer seien.