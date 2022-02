Isernhagen

Grundschülerinnen und Grundschüler, die im Sommer in die fünfte Klasse kommen, haben in Isernhagen die Qual der Wahl: IGS oder Gymnasium? Der Tag der offenen Tür an den beiden weiterführenden Schulen war in der Vergangenheit immer die ideale Möglichkeit zu schauen, welche von beiden sich besser für das eigene Kind eignet. Doch auch 2022 wird der Tag der offenen Tür am Gymnasium Isernhagen coronabedingt nicht in Präsenz stattfinden können, wie die Schule mitteilt. Stattdessen gibt es ein digitales Angebot für die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern.

Videos und Mitmachaktionen auf der Homepage

Dennoch haben sich Schülerschaft und Lehrerkollegium einiges einfallen lassen, um das Gymnasium mit Sitz am Helleweg in Altwarmbüchen zu präsentieren. In der Woche von Freitag bis Freitag, 4. bis 11. März, gibt es auf der Homepage www.gymnasium-isernhagen.de einiges zu entdecken. Mit Videos, Mitmachangeboten und Präsentationen stellen sich alle Fächer und Arbeitsgemeinschaften online vor.

Schulleiterin hält Onlinevortrag – Eltern können Fragen stellen

Am Freitag, 4. März, beginnt zudem um 16 Uhr ein Onlinevortrag von Schulleiterin Christina Bielefeld, indem sie über die Angebote und Schwerpunkte des Gymnasiums informieren wird. Dabei haben Eltern auch die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen zu stellen, die von Mitgliedern der Schulleitung beantwortet werden. Um die Zugangsdaten zum Onlinevortrag zu erhalten, ist eine Anmeldung erforderlich – Informationen zum genauen Prozedere werden Ende Februar auf die Schulhomepage gestellt, teilt das Gymnasium mit.

Von Carina Bahl