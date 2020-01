Herr Walter, vor neun Monaten sind Sie neuer Vorsitzender des FC Neuwarmbüchen geworden. Bereuen Sie Ihre Entscheidung?

Nein, keineswegs. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Ich habe hier 15 Jahre Volleyball gespielt, bis mein Körper das vor drei Jahren nicht mehr mitmachte. Deshalb kannte ich den Verein schon gut. Ich wusste allerdings nichts über die Vorstandsarbeit. Inzwischen bin ich deutlich besser im Thema. Allerdings sage ich auch offen: Ich weiß noch lange nicht alles.

Haben Sie denn die Aufgaben unterschätzt?

Mein Vorgänger Anselm Bisgwa hatte Unmengen an Arbeit verrichtet. Er hatte mir viele Sachen verschwiegen, die er für den Club getan hat. Ich ziehe den Hut vor seinem Schaffen. Eigentlich ist es ein Vollzeitjob, den man da macht. Es ist unglaublich, was allein in den zwei Stunden der Geschäftszeiten pro Woche an Papieren auf mich einflattert. Es gibt auch repräsentative Termine, die man wahrnehmen muss. Inzwischen teilen wir uns diese im Vorstand auf.

Wenn Sie nicht wussten, was auf Sie zukommt: Wieso haben Sie sich dazu überreden lassen, das Amt zu übernehmen?

Es musste ja irgendwie mit dem Verein weitergehen, nachdem der Vorsitzende nach 15 Jahren aufhören wollte. Und ein anderer ließ sich nicht finden. Die Arbeit kommt für mich eigentlich rund fünf Jahre zu früh. Ich werde Ende Januar 56. Ich hatte mir immer vorgenommen, ein Ehrenamt zu übernehmen, wenn ich 60 werde. Aber ich fühle mich dennoch auch jetzt schon wohl mit der Tätigkeit. Ich hoffe, dass die Mitglieder auch mit mir zufrieden sind.

Was machen Sie anders als der langjährige Vorsitzende?

Bislang eigentlich nichts. Anselm und ich lagen auf einer Linie, was die Entscheidungen betraf. Wir als neuer Vorstand möchten die gute Arbeit fortsetzen.

Was meinen Sie konkret?

Beispielsweise hat Anselm die Fußballjugend durch die Spielgemeinschaft mit dem SSV Kirchhorst gut aufgestellt. Das möchten wir weiter zusammenwachsen lassen. Die tolle Qualität des Fußballplatzes möchten wir ebenfalls erhalten.

Was haben Sie für eine Vision für den Verein?

Vision ist etwas zu hoch gegriffen. Wir haben derzeit etwa 620 Mitglieder. Mein großer Wunsch ist es, die Zahl kurzfristig auf 700 zu erhöhen. Auf lange Sicht strebe ich 1000 Mitglieder an.

Wie möchten Sie das erreichen?

Wir haben ein paar Sparten, die uns aufgrund abnehmender Mitgliederzahlen ein wenig Sorgen bereiten. Das betrifft vorwiegend Tennis und Volleyball. Diesen Trend möchten wir stoppen und umkehren. Wir wollen die Leute wieder für den Sport begeistern.

Wie soll das gelingen?

Noch fehlt uns die zündende Idee. Es gibt Gedankenspiele, dass wir in die Grundschule gehen oder im Sommer eine Aktionswoche anbieten. Wir gehen auch immer mit der Zeit. So haben wir Cross Fit im Angebot, was stark nachgefragt wird. Das nutzen allerdings Leute, die schon Mitglied sind. Deshalb bringt uns das derzeit noch keine neuen Mitglieder (lacht).

Sind für dieses Jahr besondere Vorhaben geplant?

Wir wissen, dass in diesem Jahr, oder spätestens 2021 der Mähtrecker am Ende sein wird. Ein neues Gerät wird uns etwa 6000 Euro kosten. Unsere Umkleiden haben auch stark gelitten. Deshalb wollen wir diese gern renovieren und kalkulieren dafür mit 3000 bis 5000 Euro.

Hat der Verein diese Rücklagen?

Ja, die hat der Verein zum Glück geschaffen. Allerdings müssen wir nach vorn schauen und Rücklagen auch für die Zukunft generieren, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Daher planen wir die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um einen Euro. Das ist unerlässlich. Ein Erwachsener zahlt aktuell 10 Euro im Monat, ein Kind sogar nur 6 Euro.

Mit der Erhöhung dürften Sie bei der Abstimmung auf der Mitgliederversammlung im März Gegenwind erfahren. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Nein, denn wir haben mindestens zehn Jahre lang den Mitgliedsbeitrag konstant gehalten. Selbstverständlich ist uns auch bewusst, dass es problematisch ist, wenn man an den Geldbeutel der Mitglieder geht. Aber selbst mit der Erhöhung sind wir immer noch der günstigste Verein in der Umgebung. Wir wollen den Verein auf noch sicherere Füße stellen.

Zur Person Die Mitglieder des FC Neuwarmbüchen haben Dirk Walter am 22. März 2019 zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 55-Jährige lebt seit 21 Jahren im Ort, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. Walter ist Verkaufsleiter und stellvertretender Leiter des Autohauses Car-Union in Hannover. In seiner Freizeit fährt er gern Snowboard und Motorrad. Zudem baut er Modellautos mit Verbrennungsmotor im Maßstab 1:5.

Von Mark Bode