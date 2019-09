Neuwarmbüchen

Was braucht ein gutes Dorffest? Natürlich nette Leute für gute Gespräche, ein bisschen was zu essen und zu trinken – und tüchtig Wind. Auf den hofft zumindest die Ortsfeuerwehr Neuwarmbüchen für ihr traditionelles Drachenfest am Sonnabend, 28. September.

Wind bläst ordentlich zum Drachenfest

In den vergange...