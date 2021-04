Altwarmbüchen

Sie mussten heiraten, um ihre Wohnung zu bekommen. „So war das damals“, sagt Annegret Minkus. Ihr Mann Ehrhardt, gelernter technischer Zeichner, verkaufte für ein Unternehmen in Wilhelmshaven Hydraulik-Motoren. Die Firma ließ für die Mitarbeiter Wohnungen bauen – Verheiratete hatten dabei Vorrang. Am 4. April 1961 feierten sie in kleiner Runde – zu Hause und in Eigenregie – ihre Hochzeit, am Tag zuvor waren sie beim Standesamt gewesen. „Da hatten wir auch Ostern“, erinnert sich die 82-Jährige. In diesem Jahr feiert das Paar aus Altwarmbüchen diamantene Hochzeit: Es ist seit 60 Jahren verheiratet.

Liebe auf den ersten Blick: „Sie und keine andere

Kennengelernt hatten sie sich auf der Geburtstagsfeier einer Freundin. Mit den blonden Locken und in ihrem „Rock’n’Roll-Kleid“, wie Minkus das ausgestellte Teil mit dem Petticoat – also dem bauschigen Unterrock – beschreibt, war ihm seine spätere Frau sofort aufgefallen. „Da habe ich gedacht, sie und keine andere“, sagt der heute 85-Jährige und lacht. „Nach der Party bin ich mit den Mädels nachts schwimmen gegangen“, fügt Annegret Minkus hinzu. „Das hat ihn auch beeindruckt.“

Die Hochzeitsfeier fand in Eigenregie zu Hause statt. Quelle: Volker Minkus

Das Ehepaar erinnert sich noch gut an damals. So etwa auch an das Hochzeitsgeschenk, ein Servierset aus hochwertigem Porzellan der Firma Rosenthal – mit Goldrand und zarten Blumen in Pastellfarben darauf. 28 Alben habe sie im Laufe der Jahre mit Fotos ihres gemeinsamen Lebens gefüllt, sagt Annegret Minkus. Mittlerweile fragten auch die drei Enkelkinder vermehrt danach. Die zwei Enkelinnen und der Enkel starteten mit Anfang 20 gerade ins Erwachsenenleben. „So lange Ehen können sich junge Menschen heute kaum noch vorstellen.“

Dabei scheint das Leben der Familie Minkus nur eines nicht gewesen zu sein: langweilig. Ehrhardt Minkus musste mit den verschiedenen Arbeitsstellen umziehen. So kam das Paar 1976 nach Isernhagen und schlug dort Wurzeln ein. Beruflich reiste Minkus viel. In Ländern Osteuropas baute er Vertriebsabteilungen für seinen Arbeitgeber auf. Annegret Minkus kümmerte sich zu Hause um die drei Söhne. In der Freizeit spielten sie gemeinsam Tennis. Ehrhardt Minkus war im Vorstand der Turn- und Sportvereine Altwarmbüchen von 1954, seine Frau in der Geschäftsstelle aktiv; auch die Kinder standen gerne auf dem Tennisplatz. Für einige Jahre hatte Ehrhardt Minkus zudem einen Posten im Aufsichtsrat der Volksbank bekleidet.

Eine feste Verabredung zum reden

Um trotz aller Vielbeschäftigung einander nicht aus den Augen zu verlieren, rief die Familie ein Ritual ins Leben: Die Kaffeezeit wurde zum festen Termin im Kalender. „Das war unser Treffpunkt, um miteinander zu reden“, sagt Annegret Minkus. „Alle mussten dabei sein.“ Bis heute hält das Paar diese Verabredung miteinander ein.

Das Ehepaar Minkus aus Isernhagen blickt zur diamantenen Hochzeit auf ein aktives, abwechslungsreiches und erfülltes Leben zurück. Quelle: Volker Minkus

„Wir hatten Glück“, sagt Annegret Minkus. „Richtig schwere Zeiten sind uns erspart geblieben.“ Höhe und Tiefen habe es natürlich immer mal wieder gegeben, doch nichts davon habe das Paar umgehauen. Eher im Gegenteil, sagt Minkus, die sich als „die Lebhaftere“ der beiden bezeichnet: „Wir konnten immer gut miteinander lachen.“ Auch die gegenseitige Anerkennung sei dabei von großer Bedeutung gewesen. Ihr Mann bestätigt: „Es ging immer bergauf.“ Er hält an und schaut zu Annegret Minkus herüber. „Im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht.“

Kein einziges Stück zerbrochen

Einzig, dass sie ihren 60. Hochzeitstag wegen der Pandemie nicht feiern können, finden die beiden schade. „Das ist deshalb fast ein Bittertag“, sagt Ehrhardt Minkus. „Wir machen, wie immer, das Beste draus“, erwidert seine Frau. Stattdessen will nun die engste Familie vorbeischauen – nur nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Die Minkus sind gegen Corona immerhin schon einmal geimpft. Zur Feier des Tages haben sie beim Restaurant Hennies Essen bestellt – und freuen sich auf den ersten Spargel dieses Jahres.

Ein besonderes Porzellangeschirr soll dabei zum Einsatz kommen. Ihr Hochzeitsgeschenk wurde während all dieser Zeit zu einer Art Zeuge ihrer beständigen Ehe. „Kein einziges Stück davon ist zerbrochen“, sagt Ehrhardt Minkus.

Von Cristina Marina