Altwarmbüchen

Vor gut 68 Jahren durfte die damals 18-jährige Gretel das erste Mal zum Tanz ausgehen. Das war genau am 1. Mai 1952. Ein ganz besonderer Tag für die junge Frau, denn sie lernte in der Misburger Mehrzweckhalle ihren Jupp kennen. Der forderte sie gleich dreimal zum Tanzen auf. Jedes Mal mit einem Pfennig – wie es damals so üblich war. Sie lehnte jedoch ab.

„Aber mein Nachbar hat gesagt, wenn er einen Pfennig gibt, dann müssen Sie mit ihm tanzen. Aber ich konnte ja gar nicht tanzen“, erzählt die heute 86-Jährige. Beim dritten Mal sei sie mitgegangen. Vier Tage später habe sie sich dann erstmals allein mit Jupp getroffen. Schnell war klar: Diese beiden gehören zusammen. Ergänzt haben sie sich damals schon: „Mein Mann ist der Ruhige, und ich bin die Temperamentvolle“, stellt Gretel Winkler fest. Dieser Tage feiern sie nun nach 65 Jahren ihre eiserne Hochzeit in Altwarmbüchen.

Anzeige

„Hochzeit? Wir mussten ja erst mal Geld haben“

Anders als zu dieser Zeit üblich brauchten die Winklers recht lange, um zu heiraten. Drei Jahre waren sie bereits zusammen – zwei davon verlobt –, ehe die Hochzeitsglocken läuteten. „Wir mussten ja erst mal das Geld haben“, erinnert sich Gretel Winkler. Kinder haben die beiden keine. „Darüber waren wir lange sehr traurig. Manchmal hab ich überlegt, eins aus dem Kinderwagen zu klauen“, sagt sie im Scherz. Inzwischen seien sie aber darüber hinweg. Dafür haben sie die Nachbarskinder und ihre Nichten und Neffen gern und immer verwöhnt. „Alle Kinder waren immer bei Jupp und Gretel“, erzählen ihre beiden Nichten Angelika und Ina.

Weitere HAZ+ Artikel

Gretel und Jupp Winkler an ihrem Hochzeitstag am 13. August 1955 – mit ihren beiden Patentöchtern. Quelle: Leona Passgang

Winklers zogen oft um

Viel verändert hat sich in den vergangenen 65 Jahren anscheinend nicht. Außer der Wohnort. Immer wieder mussten die beiden umziehen „Wir sind einmal durch ganz Hannover gezogen und immer wegen ihm“, sagt Gretel Winkler. Ihr Mann Jupp arbeitete schon als Jugendlicher auf Baustellen im ganzen Stadtgebiet. Das Ehepaar lebte immer dort, wo es Arbeit gab. „Mein Mann hat in ganz Hannover gebaut“, sagt Gretel Winkler heute stolz. Er arbeitete unter anderem am Ihme-Zentrum und am Rathaus in Langenhagen mit. „Gemauert, gefliest, ich hab alles gemacht“, erzählt der 86-Jährige.

Kollege gab den Tipp für Grundstück in Altwarmbüchen

Gretel Winkler half währenddessen in großen hannoverschen Betrieben aus, zum Beispiel in der Küche des Studentenwerks und in der Pelikan-Fabrik. Richtig sesshaft wurden die beiden erst vor 38 Jahren, als Jupp auf einer Baustelle in Altwarmbüchen arbeitete. „Ein Kollege von meinem Mann hat ihn gefragt, warum wir eigentlich kein Haus haben. Der wusste von einem freien Grundstück in Altwarmbüchen.“ Ihr Mann sei dann nach Hause gekommen und habe gesagt, lass uns das machen. Das Haus hat Jupp Winkler selbst gebaut. Aus den Nachbarn in Altwarmbüchen wurden schnell Freunde, und als Jupp und Gretel Winkler vor einigen Jahren aus Altersgründen das Haus gegen eine Wohnung eintauschten, da war ihnen sofort klar: „Sie muss in Altwarmbüchen sein.“

Von Leona Passgang