Isernhagen H.B

Die Verkehrsinsel am Osterfeuerplatz, gelegen an der Straße An der Beeke zwischen H.B. und K.B., ist seit Kurzem frei von Unkraut und Gestrüpp. „Wir in H.B.“, eine ehrenamtliche Initiative aus 13 Mitgliedern der Soldatenkameradschaft des Ortsteils, hat die Fläche entkrautet.

Ehrenamtlich für den Ortsteil

„Wir wollen etwas für den Ortsteil machen“, sagt Carsten Brüggemann von „Wir für H.B.“ über das freiwillige Engagement. In der erst Anfang des Jahres gegründeten Initiative sollten sich Leute zusammenfinden, denen Isernhagen H.B. nicht egal sei, sondern die sich engagieren wollten. Deshalb haben sich die Mitstreiter nun auch getroffen, um die zuvor ordentlich verkrautete Verkehrsinsel am Ortseingang wieder auf Vordermann zu bringen. Es gibt keine festen Termine der Initiative, „wir treffen uns, wenn was zu tun ist“, so Brüggemann.

Zuvor hatten die Mitglieder bereits beim Volkslauf mit angepackt, Osterglocken an der Ortsdurchfahrt gepflanzt und eine herausgerissene Bank wieder eingegraben. „Wir hoffen, vielleicht ein Beispiel für andere Orte oder Ortsteile zu sein“, sagt Brüggemann.

Weitere Freiwillige können sich anschließen

Als Nächstes plant die Initiative, in einer Aktion verdreckte Straßenschilder in H.B. zu reinigen. Auch einen gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieb wollen sie demnächst besichtigen. Da die Geselligkeit aber auch nicht zu kurz kommen soll, ist die Initiative in die vielen Aktivitäten der Soldatenkameradschaft Isernhagen H.B. eingebunden, zu denen Klönrunden und Grillfeste gehören.

Wer sich für die Initiative interessiert oder sich ihr vielleicht sogar anschließen möchte, erreicht Carsten Brüggemann unter Telefon (0177) 4661323.

Mehr zum Thema

Soldatenkameradschaft Isernhagen H.B.: Verein zwischen Tradition und Moderne

Von Elena Everding