Die Einigung naht: Statt den zu schmal und momentan sehr karg wirkenden Pflanzstreifen am Eingang zum Gewerbegebiet Südlich Trennemoor in Kirchhorst zu verbreitern, soll die Gemeinde dort bald weitere Bäume pflanzen. So zumindest empfehlen es zwei Fachausschüsse und der Ortsrat Kirchhorst nach ihren Sitzungen in der vergangenen Woche.

Freier Blick auf das Gewerbegebiet Südlich Trennemoor? Das wäre wohl nicht die beste Visitenkarte für ein Dorf. Entsprechend hatte der Rat im Dezember 2015 beschlossen, dass in der Nähe des Kreisels ein Pflanzstreifen mit einer Tiefe von 30 Metern angelegt werden solle. Im Bebauungsplan tauchten aber nur noch zehn Meter auf. „Das haben wir damals nicht gesehen und durchgewunken“, sagte Ulrich von Rautenkranz ( FDP) jetzt im Kirchhorster Ortsrat. Im vorigen Jahr wurde der Pflanzstreifen gemäß Bebauungsplan angelegt – also zehn Meter breit. Aufgrund des extrem heißen und trockenen Sommers sieht er inzwischen allerdings eher traurig aus. Und kommt seiner Aufgabe als Sichtschutz ganz und gar nicht nach.

Boden entsiegeln und Eichen pflanzen

Das werde sich aber noch ändern, versicherte die Gemeinde jetzt in den politischen Sitzungen mit Blick auf vergleichbare Anpflanzungen an anderen Stellen. Eine Möglichkeit, zumindest optisch nachzubessern, wäre es, dort noch mehr Hecken zu setzen. Die Verbreiterung auf die ursprünglich gewünschten 30 Meter sind aus Sicht der Verwaltung ohne eine Änderung des Bebauungsplanes nicht möglich. Denn: Dieser setzt eine Breite von zehn Meter fest. Diesen Plan jetzt zu ändern, das wäre teuer, stellt die Verwaltung fest. Zudem wären die anliegenden Gewerbegrundstücke betroffen, die entsprechend schmaler ausfallen würden.

Mittlerweile gibt es aber auch eine andere Lösung: Politiker des Ortsrates, des Wirtschaftsausschusses sowie des Planungs- und Bauauschusses bevorzugen eine Variante, die bei einem Ortstermin diskutiert wurde. Und die sieht so aus: Die noch versiegelten Flächen am Eingang des Gewerbegebietes sollen verschwinden und mit Eichen bepflanzt werden. „Aber keine Krüppeleichen“, betonte von Rautenkranz: „Wir wollen die Sichtachse brechen.“

Nun hat der Rat das letzte Wort. Dieser berät das Thema am Montag, 23. September, ab 18.30 Uhr im Saal des Rathauses in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29.

