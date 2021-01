Kirchhorst

Seit 2016 gibt es den Eierhof Isernhagen der Familie Gosch in Kirchhorst – 6000 Legehennen in Freilandhaltung versorgen seitdem die Nachbarschaft mit Eiern. Der Start vor knapp fünf Jahren war für Gorden Gosch ein berufliches Wagnis. Zuvor hatte seine Familie auf dem Hof 35 Jahre lang auf Erdbeeren gesetzt. „Wir wussten nicht, wie gut das neue Konzept funktionieren würde“, sagt Gosch. Aber es funktionierte. „Wir haben inzwischen so viele Anfragen aus der Gastronomie und Supermärkten, dass wir Kunden vertrösten müssen.“ Auch das kleine Verkaufshäuschen samt Automaten, in dem sich neben den Eiern auch Eierprodukte und regionales Fleisch befinden, werde viel besucht. Deshalb plant der Landwirt nun eine Erweiterung des Eierhofs: Sobald der Bauantrag genehmigt ist, sollen in einem zweiten Stall weitere 8950 Hühner in Kirchhorst ihre Arbeit aufnehmen. Im Bauausschuss gab es dafür nun grünes Licht.

Der Eierhof Isernhagen liegt rund 200 Meter vom Hof der Familie Gosch in Kirchhorst entfernt. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Anzeige

Neuer Stall für 8950 Legehennen geplant

Im Außenbereich ganz im Westen Kirchhorsts, gegenüber dem bereits bestehenden Stall, soll ein etwa sechs Meter hoher Legehennenstall mit Eierraum auf rund 1400 Quadratmeter entstehen. Zudem sind ein Mistlagergebäude mit circa 180 Quadratmetern und Futtersilos mit jeweils 27 Quadratmeter geplant. „Wenn wir loslegen dürfen, lässt sich der Neubau in rund vier Monaten realisieren“, sagt Gosch. Ein für die Baugenehmigung erforderliches Gutachten zu erwarteten Geruchs-, Ammoniak-, Staub- und Keimimmissionen liege bereits vor. Zwischen den beiden Ställen wird ein Weg entlangführen – „damit Lkw die Futtersilos erreichen können“, sagt Gosch.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die auf den ersten Blick krumme Zahl von 8950 Hühnern zusätzlich zu den bereits genehmigten 6000 Legehennen hat seinen Grund: Ab 15.000 Tieren hätte Gosch eine umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag geben müssen. „Das ist einfach sehr kostenintensiv“, sagt der Landwirt. „Und für 100 Hühner mehr hätte sich das nicht gelohnt.“ Eine weitere Vergrößerung plane er in Kirchhorst so oder so nicht. „An diesem Standort ist dann Schluss.“

Der Start 2016 war nicht einfach: In Kirchhorst gab es viel Protest, Unterschriftenlisten wurden gegen das Bauvorhaben gesammelt, stundenlange Diskussionen in Ortsratssitzungen schlossen sich an. Doch seitdem ist es ruhig geworden. „Bei uns ist in all den Jahren keine Beschwerde eingegangen“, sagte Bauamtsleiterin Heike Uphoff im jüngsten Bauausschuss. Auch Gorden Gosch sieht dem Umgang im Dorf mit dem neuen Bauvorhaben optimistisch entgegen. „Unsere Kritiker sind unsere Kunden geworden. Man hat wohl gemerkt, dass die Hühner nicht dafür sorgen, dass es im Dorf stinkt.“

Politik stimmt Erweiterungsplänen zu

Auch im Bauausschuss gab es für die Erweiterungspläne jetzt Zustimmung. „Die Skepsis war am Anfang groß, aber der Stall hat sich ins Dorf eingefügt“, sagte Ulrich von Rautenkranz ( FDP). Es gebe viel Transparenz in der Produktion und die fachliche Qualifikation könne man Gorden Gosch ohnehin nicht absprechen. Kirchhorsts Ortsbürgermeister Herbert Löffler ( SPD) mahnte die Gemeinde aufgrund der vielen Diskussionen vor fünf Jahren jedoch an, den Bürgern viel Einsicht zu gewähren und auch die Gutachten zu veröffentlichen. Die Auswertung derselben sei jedoch Aufgabe der Bauaufsicht der Region Hannover, stellte Uphoff klar.

Landwirt Gorden Gosch hat Interessierten von Anfang an Einblick in die Haltung seiner Legehennen verschafft. Quelle: Frank Walter (Archiv)

„Wir versuchen immer, größtmögliche Transparenz zu schaffen“, sagt Gosch. Tatsächlich ist der Eierhof Isernhagen seit seiner Eröffnung ein offenes Buch für Kunden und Kritiker gewesen: Über die sozialen Medien informierte Gosch bis ins kleinste Detail über Auflagen, Tierhaltung, Futter, Absatzwege und Überprüfungen. Ein Tag der offenen Tür gehört ebenso zur Aufklärungsarbeit wie regelmäßige Führungen von Besuchergruppen. „Im neuen Stall werden wir dafür extra einen Besucherraum haben, um das noch etwas eleganter anbieten zu können“, sagt Gosch. Wenn der Neubau fertig ist, sollen Interessierte zudem noch vor dem Einzug der Hühner sich vor Ort umschauen dürfen.

Die Legehennen haben neben ihrem Stall und einem sogenannten überdachten Wintergarten einen großen Auslauf im Freien zur Verfügung. Aktuell können die Tiere den Auslauf jedoch nicht nutzen: „Es herrscht gerade Stallpflicht“, sagt Gosch – eine Anordnung des Veterinäramtes zum Schutz vor der Vogelgrippe. Auch darüber hat die Familie die Isernhagener bereits per Aushang informiert.

Von Carina Bahl