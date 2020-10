Kirchhorst

Die Kritik an dem Eierhof in Kirchhorst war anfangs groß. Sie gipfelte sogar in 900 gesammelten Unterschriften gegen den Hof. Inzwischen ist es ruhig geworden, der Betrieb mit 6000 Hühnern und etwa 5500 Eiern pro Tag läuft. Inhaber Gorden Gosch (31) ist mit der Entwicklung zufrieden. Um 10 Uhr öffnet er die Eingangstür zum Wohnhaus. Er ist durchaus dankbar für die Abwechslung, die der Reporterbesuch bringt, denn er hatte die Stunden zuvor im Büro zugebracht. „Ich bin lieber draußen“, sagt er.

Doch zunächst geht es auf einen Kaffee an den Wohnzimmertisch. Das Handy hat Gosch dabei immer im Blick, beantwortet zwischendurch zwei Anrufe und schreibt ein paar Nachrichten. „Entschuldigung, aber das ist die Arbeit“, sagt er. Seine sechs Mitarbeiter hätten ziemlich viele Freiheiten, sagt der Chef. Dennoch kommen immer wieder kleine Fragen auf, die es mit Gosch zu klären gilt.

Gosch setzt auf Transparenz und soziale Medien

Das Handy hat Gosch auch bei der Arbeit im Hühnerstall gerne dabei. Er ist bei mehreren sozialen Medien vertreten und berichtet immer wieder vom Alltag. „Als Landwirt muss man sich immer rechtfertigen“, sagt er. Deshalb möchte er gerne aufklären und transparent sein – mit regelmäßigen Nachrichten und Stallbesichtigungen. Das sind die Lehren, die er aus den anfänglich massiven Protesten zog.

Nach einer Viertelstunde im Haus zieht es Gosch nach draußen an die frische Luft. Er schnappt sich sein Fahrrad und fährt die wenigen Hundert Meter zum Hühnerstall mit großem Außengelände. „Ich finde Hühner drollig“, sagt er nach der Ankunft. Immer wieder schaue er gemeinsam mit der eineinhalb Jahre alten Tochter Freda den Tieren beim Picken und Umherlaufen zu.

Junge Herde mit 3000 Tieren darf noch nicht nach draußen

Vieles laufe im Betrieb automatisch. Computer mit diversen Displays und farbigen Knöpfen und Schaltern steuern die Fütterung, den Transport der ins Nest gelegten Eier, sowie die Helligkeit im Stall. Die alltägliche Arbeit mit dem Einsammeln, Kontrollieren und Verpacken der Eier übernehmen vorwiegend seine Mitarbeiter. Dennoch wirft er immer mal einen Blick in den Stall. „Die Technik könnte auch mal ausfallen“, sagt er. Im Stall, in dem sich eine junge Schar mit 3000 Tieren befindet, die zunächst mehr Körpermasse erlangen und sich an die neue Umgebung gewöhnen sollen, geht es ruhig zu – zumindest zunächst. Als die Tiere Gosch erspähen, rennen viele auf ihn zu. „ Hühner sind sehr neugierig“, sagt er.

Viele bleiben aber auch auf ihren übereinander angeordneten Stangen sitzen. Dieser Anblick führt bei Gosch dazu, noch einmal zu erläutern, dass das ein normales Verhalten der Tiere sei. Speziell abends würden sie gerne erhöht sitzen, um vor potenziellen Feinden geschützt zu sein. Wenn Gosch abends, nachdem er seine Tochter ins Bett gebracht hat, noch einmal in den Stall geht, bringt er die Hühner, die noch auf dem Boden herumlaufen „ins Bett“, wie er es nennt. Er setzt sie auf die Stangen.

Reichlich Auslauf: Die Hühner können sich unter freiem Himmel bewegen. Quelle: Mark Bode

„Das Tierwohl liegt mir natürlich besonders am Herzen“, sagt Gosch. Das sei schon aus Eigennutz so. „Klar, denn nur, wenn es den Tieren gut geht, geht es auch mir gut. Sonst legen sie nicht genug Eier.“ Die Hühner leben laut Gosch nach Bio-Standard in der Freilandhaltung. „Einzig das Bio-Futter fehlt.“

Hühnerfangen bei Tageslicht ist nicht einfach

Eine zweite Schar, die schon älter ist, kann sich auf der Freifläche aufhalten. Ein Flugzeug nähert sich am Himmel mit Getöse. Schnell laufen einige Hühner Richtung Stall. „Die meisten gewöhnen sich mit der Zeit an die Flugzeuge und bleiben ganz ruhig“, sagt Gosch. Auf einmal gehen hinter ihm zwei Hühner jenseits des Zauns spazieren. „Um die kümmere ich mich später“, sagt er. Bei Tageslicht sei es schwer, die Tiere einzufangen. In der Dunkelheit hätte der Mensch Vorteile.

Regelmäßig schaut Gorden Gosch in der Verkaufshütte nach dem Rechten und füllt die Eierbestände immer wieder auf. Quelle: Mark Bode

Die Stunde mit Gorden Gosch ist fast vorüber. Der Eierhofbetreiber muss nun zügig zur Verkaufshütte an der Straße, um sich dort einen Überblick zu verschaffen und die Bestände mit Eiern und Kartoffeln aufzufüllen. Dort angekommen, entdeckt er mehrere Eierverpackungen, die durcheinander auf der Ablagefläche liegen. Das ordnet Gosch schnell wieder. Es komme auch öfter vor, dass zerbrochene Eier in den Ecken liegen. Die Kasse des Vertrauens funktioniere weitgehend gut. „Manchmal nehmen Leute Eier einfach so mit, ohne zu bezahlen. Aber die meisten verhalten sich korrekt“, sagt Gosch.

Zum Abendbrot gibt es bei Familie Gosch oft Eier

Die Uhr zeigt inzwischen 11 Uhr an. „Jetzt muss ich mich wieder der Büroarbeit widmen“, sagt der Agrarwissenschaftler Gosch. Danach stehe das gemeinsame Mittagessen mit Frau Meike (30) und Freda an. Gibt es dabei eigentlich oft Eier? „Abends ist das schon regelmäßig der Fall“, sagt er. Wichtig sei es dabei, nicht zu frische Eier zu verwenden. „Bei denen ist der Geschmack noch nicht sehr ausgeprägt.“ Das ändere sich nach einigen Tagen. Außerdem ließe sich bei frischen Eiern die Schale nicht gut abpellen.

Von Mark Bode