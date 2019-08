Isernhagen H.B

Die rückwärtige Scheibe eines Restaurants am Landwehrdamm haben Einbrecher am Freitag zwischen 3 und 4 Uhr zerstört: Die Täter beschädigten nach Aussage einer Polizeisprecherin das Fenster und gelangten so in die Gasträume. Unklar ist nach Polizeiangaben, ob und was die Einbrecher gestohlen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Einbrecher gesehen haben. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark