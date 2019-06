Altwarmbüchen

Reichlich Beute hat ein Einbrecher in Altwarmbüchen gemacht. Der Unbekannte stieg zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 16.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Bussardring ein. Zuvor hatte er in einen Maschendrahtzaun ein Loch geschnitten und war so auf das Grundstück gelangt. Anschließend hebelte er ein Fenster des Hauses im Erdgeschoss auf und entwendete Geld, einen Laptop, zwei Tablet-Rechner, einen Schlüsselbund und diverse Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer