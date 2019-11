Altwarmbüchen

Lediglich drei Stunden waren die Eigentümer eines Reihenhauses in Altwarmbüchen am Freitag, 15. November, nicht in ihrer Wohnung. Diese Zeit reichte unbekannten Einbrechern aus, um in die Wohnung einzusteigen, die Räume zu durchwühlen und mit Schmuck und Bargeld wieder das Weite zu suchen. Die Täter hatten die Terrassentür des Hauses an der Lahriede aufgehebelt. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden. Über den Wert der Beute und die Höhe des Schadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer