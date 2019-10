Altwarmbüchen

Zeugen für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht jetzt die Polizei: Nach Aussage eines Sprechers hatten Unbekannte am Freitag zwischen 17.30 und 20.30 Uhr zunächst ein Grundstück an der Ludwig-Thoma-Straße betreten, um in den benachbarten Garten zu gelangen. Dort versuchten sie vergeblich, ein Fenster im Erdgeschoss zu öffnen. Als dies nicht gelang, brachen sie die Terrassentür gewaltsam auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie alle Räume. Unklar ist bislang, mit welchem Diebesgut die Täter entkamen.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark