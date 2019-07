Altwarmbüchen

Dieser Einbruchsversuch ist gescheitert: Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Sonnabend, 20. Juli, und Montag, 22. Juli, in ein Einfamilienhaus in Altwarmbüchen einzusteigen. Dies meldete die Polizei am Dienstag.

Ob die Einbrecher bei der Tat gestört wurden oder warum sie sonst ihren Plan aufgaben, ist nicht bekannt. Der Tatort befindet sich in der Straße An der Riehe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer