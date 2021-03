Isernhagen N.B.

Diese Eingangstür war für die Einbrecher mindestens eine Nummer zu stark: In Isernhagen N.B. scheiterten noch unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus an der Straße Haselhof einzusteigen. Mit entsprechendem Werkzeug machten sie sich an der Eingangstür des Hauses zu schaffen und versuchten, diese aufzuheben. Die allerdings war zu gut gesichert und hielt stand. Unverrichteter Dinge suchten die Einbrecher ohne Beute das Weite.

Der Einbruchsversuch geschah in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Sonnabend, 7.30 Uhr. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf 500 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten des zuständigen Polizeikommissariats Großburgwedel bitten Zeugen der Tat, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer