Altwarmbüchen

Ein Einbruchsversuch in eine Firma in Altwarmbüchen ist am Wochenende gescheitert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Hebelspuren zeugten davon, dass sich Unbekannte im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, vergeblich an der Tür einer Firmenhalle an der Zeppelinstraße zu schaffen gemacht hatten. Als die Täter die Tür nicht aufbrechen konnten, ließen sie von dem Vorhaben ab. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den versuchten Einbruch beobachtet haben. Sie erreichen die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10.

Von Johanna Stein