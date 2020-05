Altwarmbüchen

Am helllichten Tag haben bisher unbekannte Täter versucht, in ein Haus am Schwanenkamp in Altwarmbüchen einzusteigen. Allerdings: Der Versuch, die Eingangstür des Gebäudes mit Gewalt aufzuhebeln, scheiterte. Die verhinderten Einbrecher rückten unverrichteter Dinge wieder ab. Nun hofft die Polizei durch Zeugenaussagen den Tätern auf die Spur zu kommen. Der Einbruchsversuch ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, erreicht die zuständigen Beamten des Kommissariats Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer