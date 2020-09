Altwarmbüchen

Das war knapp: Beinahe hätte die Polizei am Mittwoch gegen 14 Uhr in Altwarmbüchen zwei Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Trotz einer eingeleiteten Sofortfahndung gelang es den Beamten jedoch nicht, die beiden Männer zu fassen. Diese hatten zuvor die Terrassentür eines Wohnhauses am Irisweg eingeschlagen und waren so in das Haus eingedrungen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 14 Uhr die Flucht der beiden und verständigten die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Einer der Einbrecher ist circa 20 Jahre als, hat kurze, rötliche Haare und war mit einem weißen Sweatshirt (mit der Aufschrift „ Nike“), einer blauen Jeanshose und weißen Turnschuhen bekleidet. Sein Komplize trug einen grauen Kapuzenpullover. Sie flüchteten über die Isernhagener Straße in Richtung Stadtbahnhaltestelle. Die Beamten des Kommissariats Großburgwedel bitten Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den Personen machen können, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer