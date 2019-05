Altwarmbüchen

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Mittwoch in eine Zahnarztpraxis an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen eingedrungen. Nach Auskunft von Ralf-Emil Bahn, Leiter des Burgwedeler Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte der Täter ein Fenster aufgehebelt und anschließend die Räume durchsucht. Dabei fiel dem Mann eine Geldkassette in die Hände. Wie der Polizist weiter berichtet, hatte ein Augenzeuge den Unbekannten gegen 5.30 Uhr dabei beobachtet, wie er noch in der Nähe des Tatortes zwischen den dortigen Mehrfamilienhäusern die Geldkassette aufbrach und anschließend in Richtung Kircher Straße flüchtete.

Bahn beschreibt den Mann als etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte ein ungepflegtes Äußeres. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jogginghose sowie gleichfarbiger Jacke bekleidet. Er trug weiße Turnschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910.

Weitere Einsatzmeldungen aus Isernhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke