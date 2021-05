Altwambüchen

Da scheint sich ein Einbrecher auf Hotels spezialisiert zu haben: Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich in zwei Hotels an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen einzusteigen. Ohne Erfolg. In beiden Fällen scheiterte er an den Haustüren. Sie hielten seinen Hebelversuchen stand. Allerdings richtete der Täter bei seinen Aufbruchsversuchen erheblichen Sachschaden an.

Nun hofft die Polizei dem verhinderten Einbrecher durch Zeugenaussagen auf die Spur zu kommen und bittet Zeugen, ihre Beobachtungen mitzuteilen. Die Beamten des zuständigen Polizeikommissariats in Großburgwedel sind telefonisch unter der Rufnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer