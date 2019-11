Isernhagen H.B

Einbrecher sind am Sonnabend zwischen 17 und 18.40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. eingestiegen. Zunächst versuchten sie, am Gebäude nahe des neuen Feuerwehrhauses eine der Terrassentüren aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie eine Fensterscheibe heraus und gelangten so ins Haus. Im Innern durchsuchten sie die Räume. Was gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter