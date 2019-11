Altwarmbüchen

Erst am Wochenende hatten Einbrecher bei Obi in Altwarmbüchen Kettensägen und Ladestationen für Mähroboter im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Nun traf es mit Hornbach den zweiten Baumarkt am Platze: Unbekannte haben zwischen Dienstag, 20.35 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr, das Gitter zum sogenannten Gaslager aufgetrennt und eine bislang nicht bekannte Zahl an Gasflaschen gestohlen. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, hofft auf Zeugenhinweise.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter