Altwarmbüchen

Die teils erst frisch bezogenen Bürogebäude im Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See haben erneut Einbrecher angezogen. Es war bereits die dritte derartige Tat innerhalb von knapp drei Wochen.

Im aktuellen Fall drangen die Unbekannten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein Bürogebäude am Lorbeerrosenweg gegenüber dem Crendel-Center ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dazu öffneten sie gewaltsam die Eingangstür. Im Gebäude stahlen sie mehrere Laptops, Handys und Werkzeuge und flüchteten dann unerkannt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen hat, sollte sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter