Kirchhorst

Ein aufmerksamer Anwohner hat am späten Montagabend einen Einbruch in Kirchhorst bemerkt. Gegen 23.30 Uhr beobachtete der Zeuge zwei Personen, die mit Taschenlampen im Gasthaus Zum Maikäfer an der Steller Straße unterwegs waren. Das Gasthaus steht seit vielen Jahren leer und nun abgerissen werden.

Einbrecher lassen bei ihrer Flucht eine Jacke zurück

Der Anwohner alarmierte die Polizei. Als diese eintraf, waren die Einbrecher jedoch schon geflüchtet. Wie sich herausstellte, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so in die Räume gelangt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen konnten die Einbrecher jedoch keine Beute machen. Bei ihrer Flucht ließen sie eine grau-blaue Steppjacke im Außenbereich zurück.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich im zuständigen Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl