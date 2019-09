Isernhagen F.B

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in das als Imbiss und Kiosk genutzte Gebäude gegenüber dem Isernhagenhof an der Hauptstraße in F.B. eingebrochen. Zunächst versuchten die Täter, ein Verkaufsfenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. So gelangten sie in die Küche, versuchten aber anschließend nicht, in weitere Räume zu kommen. Sie flüchteten ohne Beute.

Einbrecher scheitern an Reihenhaustür

Nur etwa 200 Meter entfernt blieb es bei einem Einbruchsversuch: Irgendwann zwischen Donnerstag, 5. September, 8 Uhr, und Dienstag, 10. September, 17 Uhr, versuchten Einbrecher, die Haustür eines Reihenhauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Tatort war die Hauptstraße nahe der Einmündung Tiefe Trift.

Die Polizei bittet unter Telefon (05139) 9910 um Zeugenhinweise zu beiden Taten.

Mehr Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Isernhagen lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter