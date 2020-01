Neuwarmbüchen

Und schon wieder ein Einbruch in Neuwarmbüchen: Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 14.45 und 20 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Am Sahlgarten eingedrungen. Dazu hebelten sie ein Fenster an der Rückseite auf. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Geld und Schmuck. Zudem brachen sie die Tür zu einer Einliegerwohnung im Obergeschoss auf und nahmen dort Werkzeug und einen Saugroboter mit. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Erst in der Nacht zu Mittwoch hatte es Einbruchsversuche in zwei Häuser an der Farster Straße ebenfalls in Neuwarmbüchen gegeben. Dort hatten die Diebe mehrere Türen und Fenster beschädigt, gelangten aber nicht hinein.

Von Frank Walter