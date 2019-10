Neuwarmbüchen

Unbekannte haben an einem Wohnhaus an der Straße Kahlenberg in Neuwarmbüchen ein Fenster aufgebrochen. Allerdings kletterten sie dann nicht ins Haus – die Polizei vermutet deshalb, dass die Täter gestört wurden. Ereignet hatte sich der Einbruch bereits im Zeitraum von Donnerstag, 11 Uhr, bis Freitag, 13 Uhr. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter