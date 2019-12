Neuwarmbüchen/Isernhagen N.B

Bei drei Einbrüchen in Neuwarmbüchen und einem weiteren in Isernhagen N.B. haben Unbekannte Schmuck, Geld und ein Musikinstrument erbeutet.

Einbruch in vier Häuser

Die drei Taten in Neuwarmbüchen liegen räumlich und zeitlich eng beieinander. Die Polizei prüft deshalb, ob sie auf das Konto derselben Täter gehen. Am Freitag zwischen 7 und 16 Uhr war zunächst ein Einfamilienhaus an der Straße An der Worth betroffen. Die Diebe hebelten dort ein Fenster auf, durchsuchten die Zimmer und stahlen Schmuck und Geld.

In der Nachbarstraße Am Sahlgarten traf es zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 12.45 Uhr, ein weiteres Wohnhaus. Dort gelangten die Täter durch die aufgehebelte Terrassentür ins Innere. Sie durchsuchten das Haus, nahmen aber offenbar nichts mit.

Täter stehlen Schmuck , Geld und eine Oboe

Wiederum eine Straße weiter dann der dritte Einbruch: Auch am Einfamilienhaus An der alten Ziegelei hielt die Terrassentür den Hebelversuchen nicht stand. Tatzeitraum war diesmal Freitag zwischen 18 und 23.30 Uhr. Gestohlen wurden Schmuck und eine Oboe.

In Isernhagen N.B. drangen Unbekannte zudem am Freitag zwischen 16.15 und 19.15 Uhr in ein Reihenendhaus an der Straße Am Ortfelde ein. Aus dem Haus stahlen sie mehrere Schmuckstücke.

Zeugen sollte sich bei der Polizei Großburgwedel untere Telefon (05139) 9910 melden.

Von Frank Walter