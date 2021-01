Kirchhorst

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in die Reitanlage auf dem ehemaligen Freizeitparkgelände an der Steller Straße in Kirchhorst. Bereits am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr hatten Unbekannte dort das Schloss des Tores zum Gelände gewaltsam aufgebrochen und das Tor aus den Angeln gehoben. Ob sie etwas vom Gelände mitgehen ließen, steht noch nicht fest. Allerdings nutzten zwei Pferde die Chance und liefen davon. Sie konnten laut Polizei jedoch kurze Zeit später wieder eingefangen werden. Zeugen sollen sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl