Isernhagen H.B

Unbekannte sind in eine Tierarztpraxis in Isernhagen H.B. eingebrochen. Allerdings flüchteten sie letztlich ohne Beute.

Täter durchsuchen die Tierarztpraxis

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Einbruch bereits in der Nacht zu Mittwoch zugetragen. Die Täter versuchten zwischen Dienstag, 21.50 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr, zunächst vergeblich, gewaltsam durch eine Tür in die Praxis für Pferde und Kleintiere an der Burgwedeler Straße einzudringen. Dann brachen sie ein Fenster auf und gelangten so in die Praxisräume. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und stellten verschiedene Gegenstände zum Abtransport bereit – darunter Tiermedikamente und eine Kaffeemaschine.

Die Täter wurden offenbar gestört: Sie flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter