Isernhagen K.B

Ein Firmeninhaber hat am Sonnabendmorgen in Isernhagen K.B. einen Einbrecher fliehen sehen. Allerdings konnte der Mann entkommen.

Wie die Polizei mitteilt, ging der Inhaber einer Metallwerkstatt am Sonnabend um 6.50 Uhr in seine Werkstatthalle. Diese liegt an der Dorfstraße nahe der Einmündung der Heinrich-Könecke-Straße. In diesem Augenblick sah er eine Person, die in Richtung der Felder flüchtete. In der Halle musste der Eigentümer feststellen, dass Unbekannte ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen und mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen hatten.

Polizei fahndet nach Einbrecher

Der Firmeninhaber alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Streifenwagen-Besatzungen fahndeten im Umfeld nach dem flüchtigen Mann. Der Polizeihubschrauber, der ebenfalls angefordert wurde, war anderweitig im Einsatz. Letztlich blieb die Fahndung ohne Erfolg.

Den Wert der Beute beziffert die Polizei mit rund 2200 Euro. Sie hofft nun auf Zeugenhinweise. Zuständig für die Ermittlungen ist das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter