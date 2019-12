Isernhagen

Zwei Wohnhäuser und ein Schuppen sind in den vergangenen Tagen im Isernhagener Gemeindegebiet das Ziel von Einbrechern gewesen.

Einbruch durch die Terrassentür

In Isernhagen K.B. traf es ein Wohnhaus am Asphalweg. Zwischen Donnerstag- und Freitagmittag hebelten Unbekannte dort die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen Uhren und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen dem 2. und 8. Dezember in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Ortfelde in N.B. in Höhe der Ermlandstraße. Auch dabei drangen die Täter durch die Terrassentür ein. Bei dieser Tat ist noch unklar, was genau gestohlen wurde.

In Altwarmbüchen hebelten Diebe zudem die Tür eines Fahrradschuppens am Seerosenweg auf und stahlen ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls. Hierbei kann die Polizei die Tatzeit ziemlich genau benennen: am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr.

Zeugen zu allen drei Taten sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter