Isernhagen H.B

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Isernhagen H.B. Dieser hatte sich bereits in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Sonnabend, 12 Uhr, an der Branderiede ereignet, wurde aber erst mit Verzögerung angezeigt. Laut Polizei versuchten Unbekannte, durch ein Fenster an der Rückseite in ein Wohnhaus einzusteigen. Am Fenster fanden sich entsprechende Hebelspuren. Allerdings ließen die Einbrecher aus unbekannten Gründen von ihrem Plan ab, ins Haus gelangten sie nicht. Zeugen sollten sich an das Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter