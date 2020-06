Und wieder wächst im Gewerbegebiet Nördlich Altwarmbüchener See in Isernhagen-Altwarmbüchen ein neuer Rohbau in die Höhe. Elmatic Gebäudemanagement lässt dort sein neues Bürogebäude bauen, der Umzug aus Hannover-Lahe ist noch für dieses Jahr geplant.