Kirchhorst

Die Entscheidung fällt den Kindern aus der Birnengruppe der evangelischen Kindertagesstätte St. Nikolai in Kirchhorst sichtlich schwer: Soll das nächste Salzteigplätzchen nun rot, gelb, blau oder grün werden? Da hat eines der Mädchen die zündende Idee: Es verknetet eine kleine Menge von jedem Teig miteinander. Et Voilà: Jetzt können auch Dekostücke in Regenbogenoptik entstehen. „Macht sie lieber etwas dicker und tut etwas Mehl drunter. Sonst bekommt ihr sie nicht richtig vom Tisch gelöst“, gibt Nadine Lievenbruck den eifrig bastelnden Kindern einen wichtigen Tipp. „Mama schau mal“, fordert ihre Tochter Greta sie auf. Sie zaubert ein blaues Herz mit einem lachenden Gesicht aus Glitzersteinen und ist stolz.

Eltern wollen das Kita-Team unterstützen

Lievenbruck ist nicht etwa Erzieherin in Kirchhorst, sondern Kindergartenmutter. Gemeinsam mit anderen Eltern hat sie einen Lebendigen Adventskalender ins Leben gerufen, um ein wenig zusätzlichen Weihnachtszauber in die Kita zu bringen. „Gerade in diesen oft auch für Kinder bedrückenden Zeiten ist es wichtig, dass sie möglichst viel vom Zauber der Vorweihnachtszeit spüren“, sagt sie. Die Erzieherinnen täten schon ganz viel dafür, den Advent für die Kleinen zu einer besonderen Zeit zu machen. Diese ein wenig zu unterstützen, das sei der zweite Grund für das elterliche Engagement.

Und so kommen alle fünf Gruppen nicht täglich, aber doch jeweils an fünf bis acht Terminen in den Genuss von verschiedenen Aktionen. Von einer Weihnachtsschnitzeljagd auf dem Außengelände über das Einstudieren eines Weihnachtstanzes, gemeinsame Bastelaktionen, Weihnachtslieder-Singen mit Akkordeonbegleitung bis zu einer gemütlichen Vorlesezeit reicht die Spanne der adventlichen Freuden.

Kita-Leitung: Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist super

Nicht nur die Kinder, auch Kita-Leiterin Marion Linke-Scheler, die im Mai die Nachfolge von Ukrike Ahrens angetreten hat, ist begeistert: „Es ist so toll, dass sich Eltern diese Zeit nehmen, um den Kindern besondere Momente zu schenken.“ Auch sie und ihre Kolleginnen versuchten, die Weihnachtszeit für die Kinder festlich und fröhlich zu gestalten. „Wir haben die Kita vor dem 1. Dezember weihnachtlich dekoriert, damit die Kinder am Montag direkt in der Adventszeit ankommen konnten“, erzählt Linke-Scheler. Zudem gebe es in jeder Gruppe weihnachtliche Aktionen.

Einfach ist das mit der Weihnachtsstimmung dennoch nicht. „Die Kinder bekommen doch viel mit, etwa, wenn eine Gruppe geschlossen werden muss wegen Corona“, sagt die Kita-Leiterin. Zudem sei es wegen Personalknappheit sehr schwer, die Betreuung in gewohntem Umfang zu leisten. „Wir sind seit Wochen am Limit.“ Umso schöner sei es dann, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht nur gut funktioniere, sondern diese auch noch derart fantastische Aktionen umsetzten: „Denn sie schenken ja ihre Zeit.“

Von Sandra Köhler